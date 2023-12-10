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Дикий порівняв втрати України та Росії під час війни

10 грудня 2023 17:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Дикий порівняв втрати України та Росії під час війни
Політичний та військовий аналітик Євген Дикий. Фото: Новинарня
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Втрати російських окупантів у декілька разів перевищують втрати серед українських бійців навіть, попри те, що Україні здійснювала наступ. Головне досягнення України у війні з РФ — це співвідношення втрат.

Про це повідомив політичний та військовий аналітик Євген Дикий.

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Втрати України на війні значно менше, ніж Росії

Дикий заявив, що перевага у втраті в окупантів більша за втрати українських воїнів у два-три рази. Однак, він додав, що і в техніці втрати України значно менші. Вони майже у п'ять разів менші, ніж у РФ.

"Весь цей час ми воюємо меншою кількістю людей порівняно з ними. І це не тому що взагалі населення Росії більше за України. Постійно відбувається це пересмикування, що Росія більша. Вибачте, воює не площа, не порожня Сибір воює — воюють люди. Так от по населенню Росія більша за Україну десь в три-чотири рази всього лише. При тому, що в нас не стоїть задача окупувати Москву і дійти до Уралу. У нас стоїть задача тільки винести ворога зі своєї території", — заявив Дикий.

Визначальний фактор на фронті, на думку Дикого

Політичний аналітик відзначив, що це порівняння не є визначальним для нашої боротьби проти агресора.

"Визначальним є те, скільки людей кожна країна виставила на фронт. І тут питання виключно до нас. А чому ми весь цей час ми виставляємо на фронт менше людей, ніж вони?" — наголосив аналітик.

Нагадаємо, наразі війна в Україні перебуває на середині Другої світової. ЗСУ все ще можуть дотиснути, але, якщо дадуть слабину, Росія може переломити хід війни на свою користь. 
2024-й буде вирішальним роком, після якого все покотиться або в один або в другий бік. І у РФ вже є плани. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Євген Дикий. 

Додамо, Євген Дикий заявив, що хвиля песимізму та депресії, яка наразі прокотилася українським суспільством через ситуацію на фронті, пов'язана з надмірними очікуваннями. Зокрема, зі звільненням Криму до кінця року і кавуванням у Ялті. Коли все це не справдилося, емоційна гойдалка пішла у протилежний бік.

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