Війна в Україні: Дикий розповів про російське ІПСО

ЗСУ. Фото: FB/ЗСУ

Хвиля песимізму та депресії, яка наразі прокотилася українським суспільством через ситуацію на фронті, пов'язана із надмірними очікуваннями. Зокрема, зі звільненням Криму до кінця року і кавуванням у Ялті.

Коли все це не справдилось — емоційна гойдалка пішла у протилежний бік.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів відомий військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, наразі ЗСУ демонструють світові неабияку перемогу, але на неї не зважають під впливом кількох факторів.

Зокрема, українська армія спинила та відбила атаку другої армії у світі, а та у свою чергу, на другий рік війни пишається лише тим, що стримала наш наступ.

"Тобто друга армія світу пишається тим, що не дала нам прорвати фронт і винести їх під три чорти. Розумієте, який шлях пройшла Україна? Ми помінялися із РФ ролями. Чомусь не бачимо цього здобутку і замість цього згадуємо, що нам хтось обіцяв пити каву у Ялті. І оскільки цього не сталося — типу, пропало все", — уточнив Дикий.

Експрет уточнив, що у західних медіа пишуть, наскільки все погано, як українська армія і суспільство розуміють, що Росію не перемогти на полі бою. Але це російське ІПСО і таке було вже не один раз.

Відтак не варто вестися на інформаційні конструкції під одною ціллю: переконати нас, що військовим шляхом перемогти Росію неможливо, — підсумував Дикий.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, військове керівництво України має план війни на 2024 рік. Наразі ЗСУ перебувають між другою і третьою лінією оборони росіян та вже звільнили 50% нашої території.