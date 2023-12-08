Война в Украине: Дикий рассказал о российском ИПСО

ВСУ. Фото: FB/ВСУ

Волна пессимизма и депрессии, которая сейчас прокатилась в украинском обществе из-за ситуации на фронте, связана с чрезмерными ожиданиями. В частности, с освобождением Крыма до конца года и кофе в Ялте.

Когда все это не сбылось — эмоциональные качели пошли в противоположную сторону.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал известный военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, сейчас ВСУ демонстрируют миру большую победу, но ее не учитывают под влиянием нескольких факторов.

В частности, украинская армия остановила и отразила атаку второй армии в мире, а та в свою очередь, на второй год войны гордится тем, что сдержала наше наступление.

"То есть вторая армия мира гордится тем, что не дала нам прорвать фронт и вынести их ко всем чертям. Понимаете, какой путь прошла Украина? Мы поменялись с РФ ролями. Почему-то не видим этого достижения и вспоминаем, что нам кто-то обещал пить кофе в Ялте. И поскольку этого не произошло — типа, пропало все", — уточнил Дикий.

Эксперт уточнил, что в западных медиа пишут, как все плохо, как украинская армия и общество понимают, что Россию не победить на поле боя. Но это российское ИПСО и такое было уже не раз.

Следовательно, не стоит вестись на информационные конструкции, у которых одна цель: убедить нас, что военным путем победить Россию невозможно, — подытожил Дикий.

Напомним, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, военное руководство Украины имеет план войны на 2024 год. В настоящее время ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян и уже освободили 50% нашей территории.