Україна має план війни на 2024 рік, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що військове керівництво України має план війни на 2024 рік. Наразі ЗСУ перебувають між другою і третьою лінією оборони росіян та вже звільнили 50% нашої території.

Про це міністр розповів в інтерв'ю FoxNews.

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За словами Умєрова, військове керівництво України має план війни на 2024 рік. Він розповів, що наразі українські військові перебувають між другою і третьою лінією оборони росіян і деокупували вже 50% наших територій.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, він наголосив, що для України перемога — це вийти на кордони 1991 року, включаючи Крим, Донбас та Чорне море.

Також він прокоментував чутки та новини, що війна триватиме роками. За його словами, цивілізованому світу має бути соромно, що він не може захищатися від авторитарного режиму, який навішує Росія. Умєров наголосив, якщо війна буде тривати довго, це буде знищувати демократію. Росіяни вважають, що Україна і українці не мають існувати.

Нагадаємо, що раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.