Безугла вимагає відставки Залужного, бо він "не має плану війни"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: соцмережі

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.

Про це Безугла написала у Facebook.

Читайте також:

Скриншот допису Безуглої

Безугла вимагає відставки Залужного

"Так, Головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024 рік.

Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис. громадян на місяць", — зазначила вона.

За словами нардепки, проблема наростала влітку, як на Ставці, так і в Парламенті, при плануванні бюджету на 2024 рік. Вона поділилася, що ця дискусія була непублічною, але напруження наростало.

"Зараз склалася така ситуація, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти", — додала Безугла.

Нагадаємо, що соцмережами поширився скандал, учасниками якого стали нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Політична діячка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він начебто не вирішує проблеми, які мають ЗСУ, через це її почали хейтити у коментарях.

Також ми писали, що заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла винесла на обговорення питання стосовно вкладу кожної родини в захист України. Вона зробила відповідний допис, супроводивши його скрином з дискусії.