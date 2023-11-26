Безуглая требует отставки Залужного, потому что у него нет плана войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Об этом Безуглая написала в Facebook.

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Скриншот поста Безуглой

Безуглая требует отставки Залужного

"Да, Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год.

Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц", — отметила она.

По словам нардепа, проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024 год. Она поделилась, что эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что если военное руководство не может придать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно пойти", — добавила Безуглая.

Напомним, что соцсетями распространился скандал, участниками которого стали нардепка от "Слуги народа" Марианна Безуглая и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.

Также мы писали, что заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение вопрос относительно вклада каждой семьи в защиту Украины. Она сделала соответствующее сообщение, сопроводив его скрином по дискуссии.