Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Безуглая требует отставки Залужного, потому что у него нет плана войны arrow

Безуглая требует отставки Залужного, потому что у него нет плана войны

26 ноября 2023 18:17
обновлено: 18:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Безуглая требует отставки Залужного, потому что у него нет плана войны
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Об этом Безуглая написала в Facebook.

Читайте также:
null
Скриншот поста Безуглой

Безуглая требует отставки Залужного

"Да, Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год.
Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц", — отметила она.

По словам нардепа, проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в Парламенте при планировании бюджета на 2024 год. Она поделилась, что эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что если военное руководство не может придать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно пойти", — добавила Безуглая.

Напомним, что соцсетями распространился скандал, участниками которого стали нардепка от "Слуги народа" Марианна Безуглая и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политическая деятельница обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.

Также мы писали, что заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение вопрос относительно вклада каждой семьи в защиту Украины. Она сделала соответствующее сообщение, сопроводив его скрином по дискуссии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме