В кожній родині хтось має воювати — Безугла висунула неоднозначну пропозицію

Мар'яна Безугла. Фото: Політична партія "Слуга народу".

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла винесла на обговорення питання стосовно вкладу кожної родини в захист України. Вона зробила відповідний допис, супроводивши його скріном з дискусії.

Опитування Безугла провела на своїй сторінці у Facebook.

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Від кожної родини хтось один має воювати

"Що думаєте? Скоріше це і про те, щоб вклад в службу був чесний для всіх, якщо один/одна служить, то… Але добровільно, звісно, хто хоче. Водночас — як щодо вкладу кожної сімʼї? Це міркування, висновків зараз не роблю", — зазначила депутатка.

Запитання Безуглої викликало жваву дискусію в мережі: "Чому тоді не мобілізують жінок на рівні з чоловіками?"; "Суспільство ще живе патріархальними стереотипами"; "Я підтримую за однієї умови, якщо з родини вже є воюючі чоловіки, то від жінок відстьобуються, і навпаки, воює жінка, то чоловіка не чіпають. З родини хтось один має воювати, а хтось вдома лишатися…"

Коментарі до опитування. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла організувала опитування у своїх соцмережах, в якому, зокрема, запитала, чи бажають українці смерті депутатам Верховної Ради України. У суспільстві скептично відреагували на це.

Нагадуємо, що депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що просила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не захищати дисертацію в Національному університеті "Одеська юридична академія". За її словами, президентом вишу є ексрегіонал Сергій Ківалов.