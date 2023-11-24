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В каждой семье кто-то должен воевать — Безугла выдвинула неоднозначное предложение

24 ноября 2023 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В каждой семье кто-то должен воевать — Безугла выдвинула неоднозначное предложение
Марьяна Безуглая. Фото: Политическая партия "Слуга народа".
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая вынесла на обсуждение вопрос о вкладе каждой семьи в защиту Украины. Она сделала соответствующее сообщение, сопроводив его скрином по дискуссии.

Опрос Безуглая провела на своей странице в Facebook.

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От каждой семьи кто-то один должен воевать

"Что думаете? Скорее это и о том, чтобы вклад в службу был честен для всех, если один/одна служит, то… Но добровольно, конечно, кто хочет. В то же время как относительно вклада каждой семьи? Это рассуждения, выводов сейчас не делаю", — отметила депутат.

Вопрос Безуглой вызвал оживленную дискуссию в сети: "Почему тогда не мобилизуют женщин на уровне с мужчинами?"; "Общество еще живо патриархальными стереотипами"; "Я поддерживаю при одном условии, если из семьи уже есть воюющие мужчины, то от женщин отстегиваются, и наоборот, воюет женщина, то мужчину не трогают. Из семьи кто-то один должен воевать, а кто-то дома оставаться…"

безугла
Комментарии к опросу. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая организовала опрос в своих соцсетях, в котором, в частности, спросила, желают ли украинцы смерти депутатам Верховной Рады Украины. В обществе скептически отреагировали на это.

Напоминаем, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что просила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного не защищать диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия". По ее словам, президентом вуза является эксрегионал Сергей Кивалов.

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