Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украины есть план войны на 2024 год, — Умеров arrow

В Украины есть план войны на 2024 год, — Умеров

6 декабря 2023 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украины есть план войны на 2024 год, — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что военное руководство Украины имеет план войны на 2024 год. В настоящее время ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян и уже освободили 50% нашей территории.

Об этом министр рассказал в интервью FoxNews.

Читайте также:

Война в Украине: Умеров рассказал о ситуации на фронте

По словам Умерова, военное руководство Украины имеет план войны на 2024 год. Он рассказал, что украинские военные находятся между второй и третьей линией обороны россиян и деоккупировали уже 50% наших территорий.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркнул, что для Украины победа — выйти на границы 1991 года, включая Крым, Донбасс и Черное море.

Также он прокомментировал слухи и новости, что война будет длиться годами. По его словам, цивилизованному миру должно быть стыдно, что он не может защищаться от авторитарного режима, который навешивает Россия. Умеров подчеркнул, что если война будет длиться долго, это будет уничтожать демократию. Россияне считают, что Украина и украинцы не должны существовать.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме