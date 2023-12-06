В Украины есть план войны на 2024 год, — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что военное руководство Украины имеет план войны на 2024 год. В настоящее время ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян и уже освободили 50% нашей территории.

Об этом министр рассказал в интервью FoxNews.

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По словам Умерова, военное руководство Украины имеет план войны на 2024 год. Он рассказал, что украинские военные находятся между второй и третьей линией обороны россиян и деоккупировали уже 50% наших территорий.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркнул, что для Украины победа — выйти на границы 1991 года, включая Крым, Донбасс и Черное море.

Также он прокомментировал слухи и новости, что война будет длиться годами. По его словам, цивилизованному миру должно быть стыдно, что он не может защищаться от авторитарного режима, который навешивает Россия. Умеров подчеркнул, что если война будет длиться долго, это будет уничтожать демократию. Россияне считают, что Украина и украинцы не должны существовать.

Напомним, что ранее народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии.