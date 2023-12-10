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Дикий сравнил потери Украины и России во время войны

10 декабря 2023 17:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дикий сравнил потери Украины и России во время войны
Политический и военный аналитик Евгений Дикий. Фото: Новинарня
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Потери российских оккупантов в несколько раз превышают потери среди украинских бойцов даже, несмотря на то, что Украина совершала наступление. Главное достижение Украины в войне с РФ — это соотношение потерь.

Об этом сообщил политический и военный аналитик Евгений Дикий.

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Потери Украины на войне гораздо меньше, чем России

Дикий заявил, что у оккупантов больше потерь, чем у украинских воинов в два-три раза. Однако он добавил, что и в технике потери Украины значительно меньше. Они почти в пять раз меньше, чем в РФ.

"Все это время мы воюем меньшим количеством людей по сравнению с ними. И это не потому что население России больше Украины. Постоянно происходит это передергивание, что Россия больше. Извините, воюет не площадь, не пустая Сибирь воюет — воюют люди. Так вот по населению Россия больше Украины где-то в три-четыре раза всего лишь. При том, что у нас не стоит задача оккупировать Москву и дойти до Урала. У нас стоит задача только выгнать врага со своей территории", — заявил Дикий.

Определяющий фактор на фронте, по мнению Дикого

Политический аналитик отметил, что это сравнение не является определяющим для нашей борьбы против агрессора.

"Определяющим является то, сколько людей каждая страна выставила на фронт. И здесь вопрос исключительно к нам. А почему все это время мы выставляем на фронт меньше людей, чем они?" — подчеркнул аналитик.

Напомним, сейчас война в Украине находится на середине Второй мировой. ВСУ все еще могут дожать, но если дадут слабину, Россия может переломить ход войны в свою пользу.
2024-й будет решающим годом, после которого все покатится или в одну, или в другую сторону. И у РФ уже есть планы. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Евгений Дикий.

Добавим, Евгений Дикий заявил, что волна пессимизма и депрессии, которая сейчас прокатилась по украинскому обществу из-за ситуации на фронте, связана с чрезмерными ожиданиями. В частности, с освобождением Крыма до конца года и кофе в Ялте. Когда все это не сбылось, эмоциональные качели пошли в противоположную сторону.

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