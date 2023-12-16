Ігнат розповів, як окупанти запускають "шахеди"

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для запуску безпілотників типу Shahed російським окупантам не потрібні спеціально облаштовані майданчики. Вони можуть бути мобільними.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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Запуск "шахедів"

"Майданчики не так важливі для окупантів, адже вони можуть бути мобільними. Ми бачили, як "шахеди" випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути де завгодно і здійснити ці пуски", — розповів Ігнат.

За його словами, попри те, що росіяни запускають "шахеди" з Криму, точкою входу для ворожих повітряних цілей є саме Херсонська чи Одеська області.

Ігнат розповів, що окупанти намагаються змінювати маршрути своїх БпЛА, рухаючись на 5-10 кілометрів лівіше чи правіше, щоб оминути українські системи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, Росія запустила щонайменше 15 безпілотників Shahed з Балаклавського району Криму 12 грудня. У міноборони Британії проаналізували, чому росіяни почали використовувати новий пусковий майданчик для атак по Україні.

Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що зазвичай, російські окупанти запускають "шахеди" по території України з вечора. Проте внаслідок великого запасу ходу безпілотники можуть намотувати круги і не одразу влучати в ціль.

Додамо, Юрій Ігнат заявив, що дані, які поширює російська пропаганда про те, що нові модифікаційні іранські "шахеди" вже на фронті, не є правдивою. За його словами, така інформація не надходила від українських військовослужбовців.