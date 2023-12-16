Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат розповів, як окупанти запускають "шахеди" arrow

Ігнат розповів, як окупанти запускають "шахеди"

16 грудня 2023 22:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат розповів, як окупанти запускають "шахеди"
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для запуску безпілотників типу Shahed російським окупантам не потрібні спеціально облаштовані майданчики. Вони можуть бути мобільними.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Запуск "шахедів"

"Майданчики не так важливі для окупантів, адже вони можуть бути мобільними. Ми бачили, як "шахеди" випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути де завгодно і здійснити ці пуски", — розповів Ігнат.

За його словами, попри те, що росіяни запускають "шахеди" з Криму, точкою входу для ворожих повітряних цілей є саме Херсонська чи Одеська області.

Ігнат розповів, що окупанти намагаються змінювати маршрути своїх БпЛА, рухаючись на 5-10 кілометрів лівіше чи правіше, щоб оминути українські системи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. 

Нагадаємо, Росія запустила щонайменше 15 безпілотників Shahed з Балаклавського району Криму 12 грудня. У міноборони Британії проаналізували, чому росіяни почали використовувати новий пусковий майданчик для атак по Україні. 

Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що зазвичай, російські окупанти запускають "шахеди" по території України з вечора. Проте внаслідок великого запасу ходу безпілотники можуть намотувати круги і не одразу влучати в ціль.

Додамо, Юрій Ігнат заявив, що дані, які поширює російська пропаганда про те, що нові модифікаційні іранські "шахеди" вже на фронті, не є правдивою. За його словами, така інформація не надходила від українських військовослужбовців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі