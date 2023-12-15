Ігнат розповів, скільки високоточних ракет лишилося у росіян

Речник Повітряних сил юрій Ігнат. Фото: Ukraine Media Center

У Росії залишилось, згідно з офіційними даними Головного управління розвідки, близько 900 високоточних далекобійних ракет. Кілька сотень кожного типу.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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Як розповів Ігнат, наразі важко сказати, скільки ворог готовий витрачати далекобійних ракет під час обстрілів. Наприклад, "Кинджали" терористи застосовують не часто.

"Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували — "Кинджали", балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для "Кинджалів" у них достатньо, а от самих ракет не так багато", — зауважив речник Повітряних сил.

Відповідно до офіційних даних від Головного управління розвідки, у росіян є близько 900 високоточних далекобійних ракет — кілька сотень кожного типу. Ворог продовжує їх виготовляти, втім, не так багато, як торік.

"Тому застосування зараз балістичних ракет "Іскандер-М" чи С-400, а також "Кинджалів" не є чимось новим для України. Усе це вже "пережували" неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається", — підсумував Ігнат.

Раніше ми повідомляли, що станом на зараз російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. Лише за останній місяць кількість ракет зросла на 115 одиниць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідки відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.