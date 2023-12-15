Игнат рассказал, сколько высокоточных ракет осталось у россиян

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Ukraine Media Center

В России осталось, согласно официальным данным Главного управления разведки, около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Несколько сотен каждого типа.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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Как рассказал Игнат, трудно сказать, сколько враг готов тратить дальнобойных ракет во время обстрелов. Например, "Кинжалы" террористы применяют не часто.

"Мы видели пик в мае-июне, когда они атаковали — "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты тогда одновременно летели. Носителей для "Кинжалов" у них достаточно, а вот самих ракет не так много", — заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

Согласно официальным данным от Главного управления разведки, у россиян есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет — несколько сотен каждого типа. Враг продолжает их производить, впрочем, не так много, как в прошлом.

"Поэтому применение сейчас баллистических ракет "Искандер-М" или С-400, а также "Кинжалов" не является чем-то новым для Украины. Все это уже "переживали" неоднократно. Поэтому имеем сегодня такой результат, хорошо все сбивается", — подытожил Игнат.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на сегодняшний день российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет. Только за последний месяц количество ракет выросло на 115 единиц.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главное управление разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.