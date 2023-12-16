Ігнат пояснив, чому повітряна тривога стала довшою під час атак "шахедами"
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що зазвичай, російські окупанти запускають "шахеди" по території України з вечора. Проте внаслідок великого запасу ходу, безпілотники можуть намотувати круги і не одразу влучати в ціль.
Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Запуск "шахедів" хвилями
"Запускають "шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль", — пояснив Ігнат.
За його словами, росіяни запускають "шахеди" в більшості випадків з вечора, а самі пуски тривають до пізньої ночі, поки українські захисники не ліквідують останній безпілотник.
Чому повітряна тривога стала тривати довше
"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки. — Ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", — наголосив речник Повітряних Сил.
Полковник припустив, що раніше противник запускав ударні дрони більше по прямому напрямку, проте зараз окупанти мають інші завдання, а саме:
- знайти слабкі місця;
- виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;
- навантажити протиповітряну оборону.
Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що дані, які поширює російська пропаганда про те, що нові модифікаційні іранські "шахеди" вже на фронті, не є правдивою. За його словами, така інформація не надходила від українських військовослужбовців.
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