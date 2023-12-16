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Ігнат пояснив, чому повітряна тривога стала довшою під час атак "шахедами"

16 грудня 2023 14:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат пояснив, чому повітряна тривога стала довшою під час атак "шахедами"
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: 1+1
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що зазвичай, російські окупанти запускають "шахеди" по території України з вечора. Проте внаслідок великого запасу ходу, безпілотники можуть намотувати круги і не одразу влучати в ціль.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Запуск "шахедів" хвилями

"Запускають "шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль", — пояснив Ігнат.

За його словами, росіяни запускають "шахеди" в більшості випадків з вечора, а самі пуски тривають до пізньої ночі, поки українські захисники не ліквідують останній безпілотник. 

Чому повітряна тривога стала тривати довше

"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки. — Ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", — наголосив речник Повітряних Сил.

Полковник припустив, що раніше противник запускав ударні дрони більше по прямому напрямку, проте зараз окупанти мають інші завдання, а саме:

  • знайти слабкі місця;
  • виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;
  • навантажити протиповітряну оборону.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що дані, які поширює російська пропаганда про те, що нові модифікаційні іранські "шахеди" вже на фронті, не є правдивою. За його словами, така інформація не надходила від українських військовослужбовців.

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