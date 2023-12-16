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Игнат объяснил, почему воздушная тревога стала дольше во время атак "шахедами"

16 декабря 2023 14:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Игнат объяснил, почему воздушная тревога стала дольше во время атак "шахедами"
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: 1+1
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что обычно российские оккупанты запускают "шахеды" по территории Украины с вечера. Однако из-за большого запаса хода беспилотники могут наматывать круги и не сразу попадать в цель.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Запуск "шахедов" волнами

"Запускают "шахеды", как правило, волнами, они разлетаются, маневрируют. Запас хода у них большой. Это двигатели внутреннего сгорания. Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается в "памяти". Они таким образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, не только по прямой, а потом уже заходить на цель", — объяснил Игнат.

По его словам, россияне запускают "шахеды" в большинстве случаев с вечера, а сами пуски продолжаются до поздней ночи, пока украинские защитники не ликвидируют последний беспилотник.

Почему воздушная тревога стала длиться дольше

"Я бы не сказал, что так уж отличается (время атаки. — Ред.). "Шахеды" всегда летали долго. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, скорость "шахеда" средняя 150 км/ч и поэтому так происходит", — отметил представитель Воздушных Сил.

Полковник предположил, что ранее противник запускал ударные дроны больше по прямому направлению, однако сейчас оккупанты имеют другие задачи, а именно:

  • найти слабые места;
  • выявить места, где уничтожили БпЛА, учесть информацию и запустить дальнейшие группы беспилотников;
  • нагрузить противовоздушную оборону.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что данные, распространяемые российской пропагандой о том, что новые модификационные иранские "шахеды" уже на фронте, не правдивы. По его словам, такая информация не поступала от украинских военнослужащих.

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