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Ігнат прокоментував інформацію про встановлення на "шахеди" реактивних двигунів

15 грудня 2023 19:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат прокоментував інформацію про встановлення на "шахеди" реактивних двигунів
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дані, які поширює російська пропаганда про те, що нові модифікаційні іранські "шахеди" вже на фронті, не є правдивою. За його словами, така інформація не надходила від українських військовослужбовців.

Про це він сказав в коментарі ток-шоу видання "Українська правда".

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Як таку інформацію прокоментували у Повітряних Силах

"Немає такої інформації. Ця інформація з'явилася в російських телеграмах, де якийсь російський дідусь вдягнув форму і пішов давати коментарі російським пропагандистам. Власне, цього дідуся взяли, він подивився іранську презентацію "шахеда" з реактивним двигуном і вирішив, що вони уже десь там застосовуються в Україні", — зазначив він. 

Як відомо, російський військовослужбовець тоді заявляв, що дрон може летіти 600 км/год та більше.

"Суперзброя. Це щось в уяві пропагандистів. Розумію, що можливий і такий варіант, що Росія захоче отримати і такий дрон, але який сенс?" — запитав речник.

Чому Росії невигідно користуватися такими дронами

Він додав, що якщо на дрон ставиться реактивний двигун, то це вже не безпілотник, а крилата ракета. За словами Ігната, в цьому немає жодного сенсу, оскільки дрон не витримає такої кількості вибухівки.

Також полковник наголосив, що такі безпілотники будуть обходитися дорого, а для їхнього виготовлення потрібно буде більше часу, ніж для звичайних "шахедів".

Ігнат зауважив, що після того, як в Ірані презентували новий "шахед", то росіяни почали фарбувати звичайні БпЛА в чорний колір. 

Нагадаємо, раніше російський генерал-майор Володимир Попов заявив, що армія РФ встановила на іранські "шахеди" реактивні двигуни, за допомогою яких ці безпілотники стали рухатися в рази швидше. Як відомо, раніше вони могли розігнатися до 200 км/год.

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