Ігнат прокоментував інформацію про встановлення на "шахеди" реактивних двигунів
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дані, які поширює російська пропаганда про те, що нові модифікаційні іранські "шахеди" вже на фронті, не є правдивою. За його словами, така інформація не надходила від українських військовослужбовців.
Про це він сказав в коментарі ток-шоу видання "Українська правда".
Як таку інформацію прокоментували у Повітряних Силах
"Немає такої інформації. Ця інформація з'явилася в російських телеграмах, де якийсь російський дідусь вдягнув форму і пішов давати коментарі російським пропагандистам. Власне, цього дідуся взяли, він подивився іранську презентацію "шахеда" з реактивним двигуном і вирішив, що вони уже десь там застосовуються в Україні", — зазначив він.
Як відомо, російський військовослужбовець тоді заявляв, що дрон може летіти 600 км/год та більше.
"Суперзброя. Це щось в уяві пропагандистів. Розумію, що можливий і такий варіант, що Росія захоче отримати і такий дрон, але який сенс?" — запитав речник.
Чому Росії невигідно користуватися такими дронами
Він додав, що якщо на дрон ставиться реактивний двигун, то це вже не безпілотник, а крилата ракета. За словами Ігната, в цьому немає жодного сенсу, оскільки дрон не витримає такої кількості вибухівки.
Також полковник наголосив, що такі безпілотники будуть обходитися дорого, а для їхнього виготовлення потрібно буде більше часу, ніж для звичайних "шахедів".
Ігнат зауважив, що після того, як в Ірані презентували новий "шахед", то росіяни почали фарбувати звичайні БпЛА в чорний колір.
Нагадаємо, раніше російський генерал-майор Володимир Попов заявив, що армія РФ встановила на іранські "шахеди" реактивні двигуни, за допомогою яких ці безпілотники стали рухатися в рази швидше. Як відомо, раніше вони могли розігнатися до 200 км/год.
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