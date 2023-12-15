Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат прокомментировал информацию об установке на "шахеды" реактивных двигателей arrow

Игнат прокомментировал информацию об установке на "шахеды" реактивных двигателей

15 декабря 2023 19:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Игнат прокомментировал информацию об установке на "шахеды" реактивных двигателей
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что данные, распространяемые российской пропагандой о том, что новые модификационные иранские "шахеды" уже на фронте, не правдивы. По его словам, такая информация не поступала от украинских военнослужащих.

Об этом он сказал в комментарии ток-шоу издания "Украинская правда".

Читайте также:

Как такую информацию прокомментировали в Воздушных силах

"Нет такой информации. Эта информация появилась в российских телеграммах, где какой-то российский дедушка надел форму и пошел давать комментарии российским пропагандистам. Собственно этого дедушку взяли, он посмотрел иранскую презентацию "шахеда" с реактивным двигателем и решил, что они уже где-то там применяются в Украине", — отметил он.

Как известно, российский военнослужащий тогда заявлял, что дрон может лететь 600 км/ч и больше.

"Супероружие. Это что-то в воображении пропагандистов. Понимаю, что возможен и такой вариант, что Россия захочет получить и такой дрон, но какой смысл?" — спросил представитель.

Почему России невыгодно пользоваться такими дронами

Он добавил, что если на дрон ставится реактивный двигатель, это уже не беспилотник, а крылатая ракета. По словам Игната, в этом нет никакого смысла, поскольку дрон не выдержит такого количества взрывчатки.

Также полковник подчеркнул, что такие беспилотники будут обходиться дорого, а для их изготовления потребуется больше времени, чем для обычных "шахедов".

Игнат отметил, что после того, как в Иране презентовали новый "шахед", россияне начали красить обычные БпЛА в черный цвет.

Напомним, ранее российский генерал-майор Владимир Попов заявил, что армия РФ установила на иранские "шахеды" реактивные двигатели, с помощью которых эти беспилотники стали двигаться в разы быстрее. Как известно, раньше они могли разогнаться до 200 км/ч.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме