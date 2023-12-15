Игнат прокомментировал информацию об установке на "шахеды" реактивных двигателей

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что данные, распространяемые российской пропагандой о том, что новые модификационные иранские "шахеды" уже на фронте, не правдивы. По его словам, такая информация не поступала от украинских военнослужащих.

Об этом он сказал в комментарии ток-шоу издания "Украинская правда".

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"Нет такой информации. Эта информация появилась в российских телеграммах, где какой-то российский дедушка надел форму и пошел давать комментарии российским пропагандистам. Собственно этого дедушку взяли, он посмотрел иранскую презентацию "шахеда" с реактивным двигателем и решил, что они уже где-то там применяются в Украине", — отметил он.

Как известно, российский военнослужащий тогда заявлял, что дрон может лететь 600 км/ч и больше.

"Супероружие. Это что-то в воображении пропагандистов. Понимаю, что возможен и такой вариант, что Россия захочет получить и такой дрон, но какой смысл?" — спросил представитель.

Почему России невыгодно пользоваться такими дронами

Он добавил, что если на дрон ставится реактивный двигатель, это уже не беспилотник, а крылатая ракета. По словам Игната, в этом нет никакого смысла, поскольку дрон не выдержит такого количества взрывчатки.

Также полковник подчеркнул, что такие беспилотники будут обходиться дорого, а для их изготовления потребуется больше времени, чем для обычных "шахедов".

Игнат отметил, что после того, как в Иране презентовали новый "шахед", россияне начали красить обычные БпЛА в черный цвет.

Напомним, ранее российский генерал-майор Владимир Попов заявил, что армия РФ установила на иранские "шахеды" реактивные двигатели, с помощью которых эти беспилотники стали двигаться в разы быстрее. Как известно, раньше они могли разогнаться до 200 км/ч.