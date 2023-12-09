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Росіяни встановили на "шахеди" реактивні двигуни — чим це загрожує Україні

9 грудня 2023 23:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни встановили на "шахеди" реактивні двигуни — чим це загрожує Україні
Shahed-136. Ілюстративне фото: Olhar Digital
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ встановила на іранські "шахеди" реактивні двигуни, за допомогою яких ці безпілотники стали рухатися в рази швидше. Як відомо, раніше вони могли розігнатися до 200 км/год.

Про це заявив російський генерал-майор Володимир Попов в ефірі пропагандистського телеканалу РФ.

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За його словами, зараз "шахеди" можуть розігнатися до 600 км/год. А деякі взагалі до 800 км/год. 

"Тому протидія зі сторони противника зменшується і точнісні характеристики збільшуються. Він більш надійно почав йти на ціль за рахунок того, що навігація теж змінилася", — додав Попов.

Скільки кілограмів вибухівки може нести БпЛА

Також він розповів і про боєприпас, який несуть "шахеди". Деякі з них можуть мати від семи до восьми кілограмів вибухівки.

Зазначимо, що через такі модифікації українським захисникам буде їх важче збивати. 

Нагадаємо, раніше представник Генерального штабу Збройних сил України показав, з чого складається російський дрон-камікадзе. У ворожих безпілотних апаратах практично відсутні російські компоненти.

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