Россияне установили на "шахеды" реактивные двигатели — чем это грозит Украине

Shahed-136. Иллюстративное фото: Olhar Digital

Армия РФ установила на иранские "шахеды" реактивные двигатели, с помощью которых эти беспилотники стали двигаться в разы быстрее. Как известно, ранее они могли разогнаться до 200 км/ч.

Об этом заявил российский генерал-майор Владимир Попов в эфире пропагандистского телеканала РФ.

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По его словам, сейчас "шахеды" могут разогнаться до 600 км/ч. А некоторые вообще до 800 км/ч.

"Поэтому противодействие со стороны противника уменьшается и точностные характеристики увеличиваются. Он более надежно стал идти на цель за счет того, что навигация тоже изменилась", — добавил Попов.

Сколько килограммов взрывчатки может нести БпЛА

Также он рассказал и о боеприпасе, который несут "шахеды". Некоторые из них могут иметь от семи до восьми килограммов взрывчатки.

Отметим, что из-за таких модификаций украинским защитникам будет их труднее сбивать.

Напомним, ранее представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины показал, из чего состоит российский дрон-камикадзе. Во вражеских беспилотных аппаратах практически отсутствуют российские компоненты.