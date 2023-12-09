Россияне установили на "шахеды" реактивные двигатели — чем это грозит Украине
Армия РФ установила на иранские "шахеды" реактивные двигатели, с помощью которых эти беспилотники стали двигаться в разы быстрее. Как известно, ранее они могли разогнаться до 200 км/ч.
Об этом заявил российский генерал-майор Владимир Попов в эфире пропагандистского телеканала РФ.
Новая скорость "шахедов"
По его словам, сейчас "шахеды" могут разогнаться до 600 км/ч. А некоторые вообще до 800 км/ч.
"Поэтому противодействие со стороны противника уменьшается и точностные характеристики увеличиваются. Он более надежно стал идти на цель за счет того, что навигация тоже изменилась", — добавил Попов.
Сколько килограммов взрывчатки может нести БпЛА
Также он рассказал и о боеприпасе, который несут "шахеды". Некоторые из них могут иметь от семи до восьми килограммов взрывчатки.
Отметим, что из-за таких модификаций украинским защитникам будет их труднее сбивать.
Напомним, ранее представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины показал, из чего состоит российский дрон-камикадзе. Во вражеских беспилотных аппаратах практически отсутствуют российские компоненты.
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