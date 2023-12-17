Росія атакувала Херсонщину чорними дронами — фото руйнувань

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Сили оборони півдня України

Росія вкотре атакувала Херсонську область чорними дронами. Втім, підрозділи ППО успішно відбили напад.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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У повідомленні йдеться, що у Херсонській області уламки знищених безпілотників типу "Shahed-131/136" впали, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок, будинок офісу та автосервіс. Інформації про жертв чи поранених не надходило.

Також повідомляється, що окупаційні сили використовували ці чорні дрони для своїх цілей, проте підрозділи ППО успішно впоралися із завданням, збивши всі сім безпілотників "Shahed-136".

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото:

Сили оборони півдня України

Чорний дрон окупантів. Фото:

Сили оборони півдня України

Повідомлення Сил оборони півдня. Фото: скриншот

Навіщо окупанти фарбують дрони у чорний колір

Згідно з заявою представника Повітряних сил України Юрія Ігната, російські війська почали застосовувати безпілотники у чорному кольорі. Це зроблено для того, щоб ускладнити їхнє виявлення українськими військовими, які обороняють повітряний простір.

Також стало відомо, що в Ірані відбулася офіційна презентація нового ударного реактивного дрона під назвою Shahed-238. Примітно, що дрон забарвлений у чорний колір.

Нагадаємо, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для запуску безпілотників типу Shahed російським окупантам не потрібні спеціально обладнані майданчики. Вони можуть бути мобільними