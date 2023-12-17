Атака РФ на Украину и колоссальные потери оккупантов — сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За последние 24 часа Россия снова атаковала Украину, используя 34 беспилотника типа Shahed-136/131. Все эти ударные дроны были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны. В то же время, оккупанты несут колоссальные потери на фронте.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Сообщается, что в течение этого дня вражеские силы осуществили дополнительную атаку с помощью семь дронов типа "Shahed-136/131". Все атакующие беспилотники были успешно сбиты.

За последние 24 часа было зафиксировано 89 боевых столкновений. Противник выполнил четыре ракетные и 72 воздушные атаки, а также осуществил 92 артиллерийских обстрела из реактивных систем залпового огня, целясь как в военные позиции, так и в гражданские населенные районы.

Успехи ВСУ на фронте

В течение последних суток авиация Сил обороны нанесла удары по двадцати одному месту, где были расположены личный состав противника, его вооружение и военная техника.

Кроме того, ракетные подразделения атаковали семь мест концентрации вражеских войск, вооружения и техники, уничтожили командный пункт, две установки ПВО, 13 артиллерийских установок, а также два склада боеприпасов противника.

Ситуация на фронте 17 декабря

На Купянском направлении украинские защитники успешно отбили 14 атак врага возле населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении украинские войска успешно противостояли шести атакам оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области и к востоку от Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно отразили 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки в Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают удерживать противника, мешая его попыткам окружить Авдеевку, нанося при этом противнику существенные потери.

На Мелитопольском направлении украинские военные активно действуют, причиняя урон живой силе и технике оккупационных войск, истощая врага по всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны сохраняют контроль над занятыми позициями на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и огненные атаки на тылы противника.

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов 17 декабря

Ориентировочно, потери оккупантов на момент 17 декабря 2023 года следующие:

личного состава — около 346070 (+1250) человек;

танков — 5739 (+19) единиц;

боевых бронированных машин — 10692 (+25) единиц;

артиллерийских систем — 8137 (+37) единиц;

РСЗО — 923 (+3) единицы;

средства ПВО — 609 (+4) единиц;

самолетов — 324 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6278 (+40);

крылатые ракеты — 1610 (+1);

корабли /катера — 22 (+0) единицы;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10766 (+56) единиц;

специальная техника — 1194 (+4).

Потери оккупантов 17 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными.