Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 17.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 17 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 17 декабря.

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DeepState

По состоянию на 17.12.2023 года нет обновлений по картам DeepState. Однако мы напомним ключевые события передовой за 16 декабря.

Так, российские оккупанты имеют незначительные успехи на Авдеевском направлении, они несколько продвинулись южнее Новомихайловки и западнее Авдеевской промышленной зоны.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на воскресенье, 17 декабря, провели 71 боевое столкновение с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки Харьковской области,

Тернов Донецкой области,

Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Невельского и Первомайского Донецкой области,

Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области,

к западу от Новопокровки и Роботино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на сегодня, 17 декабря, украинские военные продолжают наземную операцию на левом берегу Херсонской области.

По данным российских военкоров, ВСУ пытались продвинуться к лесным массивам близ Кринок, где продолжаются тяжелые бои.

Также Россия жалуется на удары по тыловым районам России на юге Украины и оккупированном Крыму, которые нанесли украинские войска.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодня, 17 декабря 2023 года, еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 16 декабря.

За сутки произошло 71 боевое столкновение. ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов на таких направлениях передовой:

на Купянском — 11 атак возле Синьковки Харьковской области;

на Лиманском — три атаки восточнее Тернов Донецкой области;

на Бахмутском — восемь атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Военные ВСУ на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 17 атак восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 10 — в районах Невельского и Первомайского Донецкой области;

на Марьинском — девять атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области;

на Запорожском — 10 атак западнее Новопокровки и Роботино Запорожской области.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже начали накопление ресурсов для новых военных в следующем году.