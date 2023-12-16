Залужний планує новий контрнаступ — подробиці від Welt

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових воєнних наступного року.

Про це повідомляє Welt.

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Що відомо про підготовку до майбутнього контрнаступу

За інформацією видання, чимало військової техніки, яку надали іноземні партнери, залишається в запасах, оскільки вона не була використана на фронті. Крім того, танки Leopard 1 ще навіть не прибули в державу. Наразі з обіцяних Німеччиною 200 танків, Україна отримала лише 30.

На думку німецького експерта з безпеки та політичного радника Ніко Ланге зараз країна працює на виснаження.

"Вони більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість вони хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров’ю", — заявив Ланге.

Плани України в контрнаступі 2024 року

В України великі плани на майбутній контрнаступ. Зокрема, держава отримає велику військову допомогу від США. У список допомоги ввійдуть гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, безпілотники та боєприпаси.

Ланге переконаний, що Україна прагне перейти до мобільної війни.

Чому літній контрнаступ був неуспішним

У Welt також зазначають, що Залужний не хотів літнього контрнаступу, тому що не бачив шансів на його успіх без достатньої кількості озброєння. Як пише видання, без механізованої підтримки контрнаступ був неможливий.

"Тому наступ з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами", — вказали у виданні..

Журналісти назвали дії Залужного "розумним кроком". Головкому вдалося зберегти життя солдатів та західне озброєння за допомогою атак невеликих підрозділів.

"Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року", — сказав Ланге.

Напрямок майбутнього контрнаступу

У виданні також зазначили, що Херсонський напрямок може стати плацдармом для майбутнього контрнаступу.

"Маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би контрнаступ, як Залужний, напевно, мав на увазі від початку", — написали у виданні.

Нагадаємо, лише за два тижні українські спецпризначенці СБУ уразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи.

Додамо, Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських військових на Східному напрямку. Вони привітали бійців з Днем Сухопутних військ та вручили державні нагороди.