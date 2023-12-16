Залужный планирует новое контрнаступление — подробности от Welt

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже начали накопление ресурсов для новых военных в следующем году.

Об этом сообщает Welt.

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Что известно о подготовке к предстоящему контрнаступлению

По информации издания, немало военной техники, предоставленной иностранными партнерами, остается в запасах, поскольку она не была использована на фронте. Кроме того, танки Leopard 1 еще даже не прибыли в государство. Из обещанных Германией 200 танков, Украина получила только 30.

По мнению немецкого эксперта по безопасности и политическому советнику Нико Ланге, сейчас страна работает на истощение.

"Они больше не пытаются удерживать позиции, как в Бахмуте. Зато они хотят замедлить российские войска и дать им истекать кровью", — заявил Ланге.

Планы Украины в контрнаступлении 2024 года

У Украины большие планы на предстоящее контрнаступление. В частности, государство получит огромную военную помощь от США. В список помощи войдут вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Ланге уверен, что Украина стремится перейти к мобильной войне.

Почему летнее контрнаступление было неуспешным

В Welt также отмечают, что Залужный не хотел летнего контрнаступления, потому что не видел шансов на успех без достаточного количества вооружения. Как пишет издание, без механизированной поддержки контрнаступление было невозможно.

"Поэтому наступление с использованием техники он заменил на штурмы малыми пехотными группами", — указали в издании.

Журналисты назвали действия Залужного "умным шагом". Главкому удалось сохранить жизнь солдат и западное вооружение с помощью атак небольших подразделений.

"Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", — сказал Ланге.

Направление будущего контрнаступления

В издании также отметили, что Херсонское направление может стать плацдармом для предстоящего контрнаступления.

"Имея необходимые истребители, ударные вертолеты и беспилотники, Украина могла бы адекватно поддерживать продвижение своих войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений. Это было бы контрнаступление, как Залужный, наверное, имел в виду изначально", — написали в издании.

Напомним, только за две недели украинские спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта кафиров. Среди них — танки, РЭБ и артиллерийские системы.

Добавим, Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских военных на Восточном направлении. Они приветствовали бойцов с Днем Сухопутных войск и вручили государственные награды.