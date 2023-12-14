Не рятує навіть РЕБ — скільки ЗСУ знищили техніки РФ за два тижні

Момент знищення ворожої техніки. Фото: скриншот

Лише за два тижні українські спецпризначенці СБУ уразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи.

Про це повідомляє СБУ.

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"Від дронів ЦСО "А" СБУ російську техніку не рятують ані "мангали", ані РЕБ. Лише за два тижні наші специ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту росіян", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено:

15 танків;

31 ББМ;

10 артилерійських систем;

11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби;

86 військових авто.

Окрім цього, спецпризначенці СБУ ліквідували:

95 ворожих БпЛА;

1 комплекс спостереження "Муром";

1 човен;

39 вогневих позицій;

78 фортифікаційних споруд;

3 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня сили ППО знищили 41 з 42 ворожих ударних дронів типу Shahed-136/131, які Росія випустила по Україні, зокрема на півдні. Окрім того, окупанти атакували зенітними керованими ракетами С-300.

Також ЗСУ показали блискучі кадри знищення окупантів біля Авдіївки.