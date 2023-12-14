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Не рятує навіть РЕБ — скільки ЗСУ знищили техніки РФ за два тижні

14 грудня 2023 18:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Не рятує навіть РЕБ — скільки ЗСУ знищили техніки РФ за два тижні
Момент знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Лише за два тижні українські спецпризначенці СБУ уразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи. 

Про це повідомляє СБУ

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"Від дронів ЦСО "А" СБУ російську техніку не рятують ані "мангали", ані РЕБ. Лише за два тижні наші специ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту росіян", — йдеться у повідомленні. 

Зокрема, уражено: 

  • 15 танків;
  • 31 ББМ;
  • 10 артилерійських систем;
  • 11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби;
  • 86 військових авто.

Окрім цього, спецпризначенці СБУ ліквідували:

  • 95 ворожих БпЛА;
  • 1 комплекс спостереження "Муром";
  • 1 човен;
  • 39 вогневих позицій;
  • 78 фортифікаційних споруд;
  • 3 склади з боєприпасами. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня сили ППО знищили 41 з 42 ворожих ударних дронів типу Shahed-136/131, які Росія випустила по Україні, зокрема на півдні. Окрім того, окупанти атакували  зенітними керованими ракетами С-300.

Також ЗСУ показали блискучі кадри знищення окупантів біля Авдіївки.

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