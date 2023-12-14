Не рятує навіть РЕБ — скільки ЗСУ знищили техніки РФ за два тижні
Лише за два тижні українські спецпризначенці СБУ уразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи.
Про це повідомляє СБУ.
Знищена ворожа техніка
"Від дронів ЦСО "А" СБУ російську техніку не рятують ані "мангали", ані РЕБ. Лише за два тижні наші специ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту росіян", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, уражено:
- 15 танків;
- 31 ББМ;
- 10 артилерійських систем;
- 11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби;
- 86 військових авто.
Окрім цього, спецпризначенці СБУ ліквідували:
- 95 ворожих БпЛА;
- 1 комплекс спостереження "Муром";
- 1 човен;
- 39 вогневих позицій;
- 78 фортифікаційних споруд;
- 3 склади з боєприпасами.
Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня сили ППО знищили 41 з 42 ворожих ударних дронів типу Shahed-136/131, які Росія випустила по Україні, зокрема на півдні. Окрім того, окупанти атакували зенітними керованими ракетами С-300.
Також ЗСУ показали блискучі кадри знищення окупантів біля Авдіївки.
Читайте Новини.LIVE!