У Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих дронів цієї ночі

Військові сил ППО відпрацьовують по ворожій цілі. Фото: novynarnia.com

У ніч проти 14 грудня сили ППО знищили 41 з 42 ворожих ударних дронів типу "Shahed-136/131", які Росія випустила по Україні, зокрема півдні. Окрім того, окупанти атакували зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Сьогодні вночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ракет було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

А "шахедами" загарбники почали атакували ще з 19:00 13 грудня. Вони здійснювали пуски хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА, які в основному були спрямовані на Одеську область.

Однак сили ППО знищили 41 із 42 ворожих "шахедів" і переважну більшість саме на Одещині. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

Нагадаємо, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталка Гуменюк розповіла, що сьогодні вночі на південь України росіяни спрямували 39 БпЛА.