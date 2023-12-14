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У Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих дронів цієї ночі

14 грудня 2023 07:45
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У Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих дронів цієї ночі
Військові сил ППО відпрацьовують по ворожій цілі. Фото: novynarnia.com
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У ніч проти 14 грудня сили ППО знищили 41 з 42 ворожих ударних дронів типу "Shahed-136/131", які Росія випустила по Україні, зокрема півдні. Окрім того, окупанти атакували  зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Сьогодні вночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ракет було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

А "шахедами" загарбники почали атакували ще з 19:00 13 грудня. Вони здійснювали пуски хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА, які в основному були спрямовані на Одеську область.

Однак сили ППО знищили 41 із 42 ворожих "шахедів" і переважну більшість саме на Одещині. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

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Нагадаємо, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталка Гуменюк розповіла, що сьогодні вночі на південь України росіяни спрямували 39 БпЛА. 

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