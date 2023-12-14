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В Воздушных силах назвали количество сбитых вражеских дронов этой ночью

14 декабря 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах назвали количество сбитых вражеских дронов этой ночью
Военные сил ПВО отрабатывают по вражеской цели. Фото: novynarnia.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 14 декабря силы ПВО уничтожили 41 из 42 вражеских ударных дронов типа "Shahed-136/131", которые Россия выпустила по Украине, властности по югу. Кроме того, оккупанты атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Шесть ракет было выпущено около полуночи из временно оккупированной Херсонской области в направлении Николаевской и Херсонской областей.

А "шахедами" захватчики начали атаковать еще с 19:00 13 декабря. Они совершали пуски волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (РФ). В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА, которые в основном были направлены на Одесскую область.

Однако силы ПВО уничтожили 41 из 42 вражеских "шахедов" и подавляющее большинство именно в Одесской области. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны Украины.

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Напомним, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что сегодня ночью на юг Украины россияне направили 39 БпЛА.

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