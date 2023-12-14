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Не спасает даже РЭБ — сколько ВСУ уничтожили техники РФ за две недели

14 декабря 2023 18:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Не спасает даже РЭБ — сколько ВСУ уничтожили техники РФ за две недели
Момент уничтожения вражеской техники. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Только за две недели украинские спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта оккупантов. Среди них — танки , РЭБ и артиллерийские системы.

Об этом сообщает СБУ.

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"От дронов ЦСО "А" СБУ российскую технику не спасают ни "мангалы", ни РЕБ Только за две недели наши специалисты поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян", — говорится в сообщении.

В частности, поражено:

  • 15 танков;
  • 31 ББМ;
  • 10 артиллерийских систем;
  • 11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы;
  • 86 военных авто.

Кроме того, спецназовцы СБУ ликвидировали:

  • 95 враждебных БпЛА;
  • 1 комплекс наблюдения "Муром";
  • 1 лодку;
  • 39 огневых позиций;
  • 78 фортификационных сооружений;
  • 3 склада с боеприпасами.

Напомним, в ночь на 14 декабря силы ПВО уничтожили 41 из 42 вражеских ударных дронов типа "Shahed-136/131", которые Россия выпустила по Украине, в том числе на юге. Кроме того, оккупанты атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300.

Такж ВСУ показали блестящие кадры уничтожения оккупантов возле Авдеевки.

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