Не спасает даже РЭБ — сколько ВСУ уничтожили техники РФ за две недели
Только за две недели украинские спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта оккупантов. Среди них — танки , РЭБ и артиллерийские системы.
Об этом сообщает СБУ.
Уничтоженная вражеская техника
"От дронов ЦСО "А" СБУ российскую технику не спасают ни "мангалы", ни РЕБ Только за две недели наши специалисты поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян", — говорится в сообщении.
В частности, поражено:
- 15 танков;
- 31 ББМ;
- 10 артиллерийских систем;
- 11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы;
- 86 военных авто.
Кроме того, спецназовцы СБУ ликвидировали:
- 95 враждебных БпЛА;
- 1 комплекс наблюдения "Муром";
- 1 лодку;
- 39 огневых позиций;
- 78 фортификационных сооружений;
- 3 склада с боеприпасами.
Напомним, в ночь на 14 декабря силы ПВО уничтожили 41 из 42 вражеских ударных дронов типа "Shahed-136/131", которые Россия выпустила по Украине, в том числе на юге. Кроме того, оккупанты атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300.
Такж ВСУ показали блестящие кадры уничтожения оккупантов возле Авдеевки.
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