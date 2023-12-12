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Умєров та Залужний відвідали українські позиції на Східному напрямку

12 грудня 2023 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Умєров та Залужний відвідали українські позиції на Східному напрямку
Сирський ознайомлює Умєрова та Залужного з ситуацією на Східному напрямку. Фото: Рустем Умєров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських військових на Східному напрямку. Вони привітали бійців з Днем Сухопутних військ та вручили державні нагороди.

Про це Умєров повідомив у Telegram-каналі.

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Умєров та Залужний відвідали позиції ЗСУ

"Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним відвідали позиції воїнів на Східному напрямку та привітали їх з Днем Сухопутних військ. Міністр вручив державні нагороди бійцям", — йдеться у повідомленні.

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Умєров вручає державну нагороду бійцю. Фото: Рустем Умєров

Під час візиту командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив їх з ситуацією на напрямку. Водночас обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для знищення ворога.

Крім того, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

Зазначається, що Міністерство оборони та Генеральний штаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози. 

"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА щоденно на зв’язку із партнерами", — наголосив Умєров.

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Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, що військові керівництва США та України розроблюють спільну військову стратегію на 2024 рік, оскільки вона в країн відрізняється. Необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій. 

Також ми писали, що військовий аналітик Євген Дикий порівняв втрати Росії та України у війні. За його словами, росіяни втратили особового складу у декілька разів більше, ніж українці.   

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