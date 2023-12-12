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США та Україна розробляють нову військову стратегію на 2024 рік, — ЗМІ

12 грудня 2023 13:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США та Україна розробляють нову військову стратегію на 2024 рік, — ЗМІ
Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: AP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військові керівництва США та України розроблюють спільну військову стратегію на 2024 рік, оскільки вона в країн відрізняється. Необхідність у новому підході є, оскільки багатомісячний контрнаступ ЗСУ не виправдав надій.

Про це пише New York Times.

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Спільна військова стратегія США та України

Видання зазначає, що Україна й США мають різні стратегії введення війни. Америка схиляється до зосередження на обороні, скупченні сил та підготовці до затяжної війни, в той час, як Україна хоче наступати, аби досягти успішних для неї умов для переговорів та привернути увагу світу. 

"Україна будує свої стратегії, які базуються на її успішних ударах по Криму минулої осені. Країна шукає креативні способи вивести Росію з рівноваги за допомогою атак на збройові заводи, склади зброї та залізничні лінії для переміщення боєприпасів", — йдеться у матеріалі. 

У США вважають ці ідеї "дуже сміливими", але не факт, що ефективними. Американські чиновники вважають, що без нового пакета фінансування Україна може програти війну і нам доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом і США готують Україну до цього. 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що військове керівництво України має план війни на 2024 рік. Наразі ЗСУ перебувають між другою і третьою лінією оборони росіян та вже звільнили 50% нашої території. 

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