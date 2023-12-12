США и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год, — СМИ

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: AP

Военные руководства США и Украины разрабатывают общую военную стратегию на 2024 год, поскольку она у стран отличается. Необходимость в новом подходе есть, поскольку многомесячное контрнаступление ВСУ не оправдало надежд.

Об этом пишет New York Times.

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Издание отмечает, что Украина и США имеют разные стратегии введения войны. Америка склоняется к сосредоточению на обороне, скоплении сил и подготовке к затяжной войне, в то время как Украина хочет наступать, чтобы достичь успешных для нее условий для переговоров и привлечь внимание мира.

"Украина строит свои стратегии, базирующиеся на ее успешных ударах по Крыму минувшей осенью. Страна ищет креативные способы вывести Россию из равновесия с помощью атак на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для перемещения боеприпасов", — говорится в материале.

В США считают эти идеи "очень смелыми", но не факт, что эффективны. Американские чиновники считают, что без нового пакета финансирования Украина может проиграть войну и нам придется воевать с более ограниченным бюджетом, и США готовят Украину к этому.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что военное руководство Украины имеет план войны на 2024 год. В настоящее время ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян и уже освободили 50% нашей территории.