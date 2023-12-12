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Як росіяни штурмують наші позиції на Куп'янському напрямку — пояснення ДПСУ

12 грудня 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як росіяни штурмують наші позиції на Куп'янському напрямку — пояснення ДПСУ
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти продовжують використовувати піхоту на Лимано-Куп'янському напрямку і застосовують тактику "м'ясних штурмів". Така стратегія Росії не змінюється на цьому напрямку вже пів року.

Про це розповів  начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" ДПСУ Іван Шевцов в ефірі "Радіо Свобода"

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За словами Шевцова, за останні пів року росіяни не змінюють тактику на Лимано-Куп'янському напрямку і застосовують стратегію "м'ясних штурмів". Лише під час зміни погодніх умов вони менше використовують військову техніку. 

"Здебільшого в бій ідуть звичайні солдати. Це невеликі групи до десяти військовослужбовців. Шлях до лінії зіткнення вони долають пішки, протягом 3,5-4 км по два військовослужбовці", — розповів він. 

Також підполковник розповів, що зазвичай росіян до позицій українських військових. Після цього вони вирушають у так званий "м'ясний штурм".

Окрім того, він розповів про підготовку росіян. За його словами, вони замінюють один одного по всій ділянці фронту.

"Наприклад, якщо використовуються підрозділи "Шторм-Z" або колишні "вагнерівці", то, звичайно, це більш підготовлені військові. А у звичайних військовослужбовців російської армії досить низька підготовка", — зазначив Шевцов.

Шевцов наголосив, що росіяни чітко ставлять дати для взяття Куп'янська, але через поразки на фронті постійно її змінюють. 

"Останній дедлайн росіян щодо взяття Куп'янська — до настання зими. Однак, попри велику кількість атак, росіяни не змогли домогтися успіху, адже ми віддаємо відсіч на цій ділянці фронту, і я думаю, що так буде і далі", — сказав Шевцов. 

Нагадаємо, що українські військові продовжують контрнаступальні дії на лівому березі Херсонської області. Найзапекліші бої тривають під Кринками (30 км на північний схід від Херсона), Сили оборони тримають стабільно високі темпи операцій у цьому районі. 

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