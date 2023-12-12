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Как россияне штурмуют наши позиции на Купянском направлении — объяснение ГПСУ

12 декабря 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как россияне штурмуют наши позиции на Купянском направлении — объяснение ГПСУ
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты продолжают использовать пехоту на Лимано-Купянском направлении и применяют тактику "мясных штурмов". Такая стратегия России не меняется в этом направлении уже полгода.

Об этом рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница" ГПСУ Иван Шевцов в эфире "Радио Свобода".

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По словам Шевцова, за последние полгода россияне не меняют тактику на Лимано-Купянском направлении и применяют стратегию "мясных штурмов". Только при смене погодных условий они меньше используют военную технику.

"В основном в бой идут обычные солдаты. Это небольшие группы до десяти военнослужащих. Путь к линии столкновения они преодолевают пешком, в течение 3,5-4 км по два военнослужащих", — рассказал он.

Также подполковник рассказал, что обычно россиян к позициям украинских военных. После этого они отправляются в так называемый "мясной штурм".

Кроме того, он рассказал о подготовке россиян. По его словам, они заменяют друг друга по всему участку фронта.

"Например, если используются подразделения "Шторм-Z" или бывшие "вагнеровцы", то, конечно, это более подготовленные военные. А у обычных военнослужащих российской армии достаточно низкая подготовка", — отметил Шевцов.

Шевцов подчеркнул, что россияне четко ставят даты для взятия Купянска, но из-за поражений на фронте постоянно ее меняют.

"Последний дедлайн россиян по взятию Купянска — до наступления зимы. Однако, несмотря на большое количество атак, россияне не смогли добиться успеха, ведь мы отдаем отпор на этом участке фронта, и я думаю, что так будет и дальше", — сказал Шевцов.

Напомним, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия на левом берегу Херсонской области. Самые ожесточенные бои продолжаются под Крынками (30 км северо-восточнее Херсона), Силы обороны держат стабильно высокие темпы операций в этом районе.

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