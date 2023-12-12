Умеров и Залужный посетили украинские позиции на Восточном направлении

Сырский ознакамливает Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Фото: Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции украинских военных на Восточном направлении. Они приветствовали бойцов с Днем Сухопутных войск и вручили государственные награды.

Об этом Умеров сообщил в Telegram-канале.

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Умеров и Залужный посетили позиции ВСУ

"Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам", — говорится в сообщении.

Умеров вручает государственную награду бойцу. Фото: Рустем Умеров

Во время визита командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил их с ситуацией на направлении. В то же время обсудили ключевые потребности украинских воинов, необходимых для уничтожения врага.

Кроме того, в ходе поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения.

Отмечается, что Министерство обороны и Генеральный штаб развивают совместный план действий и оценивают потенциальные угрозы.

"Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА ежедневно в связи с партнерами", — подчеркнул Умеров.

Скриншот поста Умерова

Напомним, что военные руководства США и Украины разрабатывают общую военную стратегию на 2024 год, поскольку она у стран отличается. Необходимость в новом подходе есть, поскольку многомесячное контрнаступление ВСУ не оправдало надежд.

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