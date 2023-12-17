Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 17.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 17 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 17 грудня.

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DeepState

Станом на 17.12.2023 немає оновлень по картах DeepState. Однак ми нагадаємо ключові події передової за 16 грудня.

Так, російські окупанти мають незначні успіхи на Авдіївському напрямку, вони дещо просунулися південніше Новомихайлівки та західніше Авдіївської промислової зони.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на неділю, 17 грудня, провели 71 бойове зіткнення з російськими окупантами поблизу:

Синьківки Харківської області,

Тернів Донецької області,

Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Невельського і Первомайського Донецької області,

Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області,

на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 17 грудня, українські військові продовжують наземну операцію на лівому березі Херсонської області.

За даними російських військкорів, ЗСУ намагалися просунутися до лісових масивів поблизу Кринок, де наразі тривають важкі бої.

Також Росія скаржиться на удари по тилових районах Росії на півдні України та окупованому Криму, які завдали українські війська.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 17 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 16 грудня.

За добу сталось 71 бойове зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках передової:

на Куп’янському — 11 атак біля Синьківки Харківської області;

на Лиманському — три атаки східніше Тернів Донецької області;

на Бахмутському — вісім атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Військові ЗСУ на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 17 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 — в районах Невельського та Первомайського Донецької області;

на Мар’їнському — дев'ять атак в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;

на Запорізькому — 10 атак західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.