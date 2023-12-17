Атака РФ на Україну та колосальні втрати окупантів — зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

За останні 24 години Росія знову атакувала Україну, використовуючи 34 безпілотники типу Shahed-136/131. Усі ці ударні дрони були знищені силами української протиповітряної оборони. Водночас окупанти зазнають колосальних втрат на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Повідомляється, що протягом цього дня ворожі сили здійснили додаткову атаку за допомогою семи дронів типу "Shahed-136/131". Усі атакуючі безпілотники були успішно збиті.

За останні 24 години було зафіксовано 89 бойових зіткнень. Противник виконав чотири ракетні та 72 повітряні атаки, а також здійснив 92 артилерійські обстріли з реактивних систем залпового вогню, цілячись як у військові позиції, так і у цивільні населені райони.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом останньої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двадцяти одному місцю, де були розташовані особовий склад противника, його озброєння та військова техніка.

Крім того, ракетні підрозділи атакували сім місць концентрації ворожих військ, озброєння та техніки, знищили командний пункт, дві установки ППО, 13 артилерійських установок, а також два склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті 17 грудня

На Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили 14 атак ворога біля населених пунктів Синьківка на Харківщині та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку українські війська успішно протистояли шести атакам окупантів у районі Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів у Донецькій області.

На Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили 12 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують утримувати супротивника, заважаючи його спробам оточити Авдіївку, завдаючи при цьому супротивникові суттєвих втрат.

На Мелітопольському напрямку українські військові активно діють, завдаючи шкоди живій силі та техніці окупаційних військ, виснажуючи ворога по всій лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони зберігають контроль над зайнятими позиціями на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та вогняні атаки на тили супротивника.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів 17 грудня

Орієнтовно, втрати окупантів на момент 17 грудня 2023 наступні:

особового складу — близько 346070 (+1250) осіб;

танків — 5739 (+19) одиниць;

бойових броньованих машин — 10692 (+25) одиниць;

артилерійських систем — 8137 (+37) одиниць;

РСЗВ — 923 (+3) одиниці;

засоби ППО — 609 (+4) одиниць;

літаків — 324 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6278 (+40);

крилаті ракети — 1610 (+1);

кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10766 (+56) одиниць;

спеціальна техніка — 1194 (+4).

Втрати окупантів 17 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для запуску безпілотників типу Shahed російським окупантам не потрібні спеціально обладнані майданчики. Вони можуть бути мобільними.