Оккупанты начали использовать для атаки дроны черного цвета, — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Российские оккупанты начали использовать дроны черного цвета. Это они делают для того, чтобы украинским защитникам неба их было труднее обнаружить.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Однако он отметил, что во время самой массированной атаки, которая состоялась ночью 25 ноября, армия РФ не использовала новые модифицированные реактивные иранские "шахеды", которые тоже являются черными.

"Они и раньше совершенствовали те БпЛА, которые получали от Ирана и делают сами, используя определенные композитные материалы для меньшей светоотражающей эффективности. Так же сейчас видим, что использовали они карбон, поглощающий материал для радиолокационного сигнала. Ну и черный цвет, понятно почему — это усложнит ПВО — а именно, визуальную привязку к цели мобильных огневых групп", — отметил он.

Сколько дронов сбили над столицей

Кроме того, Игнат отметил, что над Киевом и областью было сбито 66 "шахедов".

"66 приблизительно (уничтоженных. — Ред.) — это, собственно, Киевская область. А вот остальные — подлетающие и по дороге их уничтожали Силы обороны на юге и востоке нашего государства", — объяснил спикер Воздушных Сил.

Он добавил, что вражеские дроны из Курской области РФ были направлены сразу на Киев, а другие, с юго-восточного направления — "летали и кружили" и ждали других беспилотников из Курска, чтобы ударить по городу одновременно.

Напомним, ранее в Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура". Его особенность в том, что он имеет черный цвет.