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Окупанти почали використовувати для атаки дрони чорного кольору, — Ігнат

25 листопада 2023 14:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти почали використовувати для атаки дрони чорного кольору, — Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти почали використовувати дрони чорного кольору. Це вони роблять для того, аби українським захисникам неба їх було важче виявити. 

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Які саме "шахеди" використала РФ

Проте він наголосив, що під час наймасованішої атаки, яка відбулась вночі 25 листопада, армія РФ не використовувала нові модифіковані реактивні іранські "шахеди", які теж є чорними. 

"Вони й раніше удосконалювали ті БпЛА, які  отримували від Ірану та роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для меншої світловідбиваючої ефективності. Так само зараз бачимо, що використали вони карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Ну і чорний колір, зрозуміло чому — це ускладнить ППО — а саме візуальну привʼязку до цілі мобільних вогневих груп", — зауважив він. 

Скільки дронів збили над столицею

Крім того, Ігнат зазначив, що над Києвом та областю було збито 66 "шахедів".

"66 приблизно (знищених. — Ред.) — це, власне, Київщина. А от решта — це ті, що підлітали, і по дорозі їх знищували Сили оборони на півдні та сході нашої держави", — пояснив речник Повітряних Сил.

Він додав, що ворожі дрони з Курської області РФ були направлені одразу на Київ, а інші, з південно-східного напрямку — "літали й кружляли" та чекали на інші безпілотники з Курська, аби вдарити по місту одночасно. 

Нагадаємо, раніше в Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура". Його особливість в тому, що він має чорний колір. 

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