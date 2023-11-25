Окупанти почали використовувати для атаки дрони чорного кольору, — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Російські окупанти почали використовувати дрони чорного кольору. Це вони роблять для того, аби українським захисникам неба їх було важче виявити.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Проте він наголосив, що під час наймасованішої атаки, яка відбулась вночі 25 листопада, армія РФ не використовувала нові модифіковані реактивні іранські "шахеди", які теж є чорними.

"Вони й раніше удосконалювали ті БпЛА, які отримували від Ірану та роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для меншої світловідбиваючої ефективності. Так само зараз бачимо, що використали вони карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Ну і чорний колір, зрозуміло чому — це ускладнить ППО — а саме візуальну привʼязку до цілі мобільних вогневих груп", — зауважив він.

Скільки дронів збили над столицею

Крім того, Ігнат зазначив, що над Києвом та областю було збито 66 "шахедів".

"66 приблизно (знищених. — Ред.) — це, власне, Київщина. А от решта — це ті, що підлітали, і по дорозі їх знищували Сили оборони на півдні та сході нашої держави", — пояснив речник Повітряних Сил.

Він додав, що ворожі дрони з Курської області РФ були направлені одразу на Київ, а інші, з південно-східного напрямку — "літали й кружляли" та чекали на інші безпілотники з Курська, аби вдарити по місту одночасно.

Нагадаємо, раніше в Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура". Його особливість в тому, що він має чорний колір.