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Вражеская атака ночью — сколько воздушных целей сбила ПВО

17 декабря 2023 07:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Вражеская атака ночью — сколько воздушных целей сбила ПВО
Силы ПВО сбивают вражеские воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ночь на 17 декабря враг снова совершил атаку на Украину. Ночью было выпущено 20 донов типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск и Чауда, что в Крыму.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Российская армия запустила из оккупированной Херсонщины и Крыма в сторону Украины крылатую ракету "Искандер-К", управляемую авиационную ракету Х-59. Кроме того, была совершена массированная атака 20 ударными беспилотниками "шахед" из Приморско-Ахтарска и Крыма.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — отметили в Воздушных Силах.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все 20 вражеских дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ликвидация воздушных целей проходила над Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областями.

"Крылатая ракета "Искандер-К" — не достигла своей цели", — добавили в Воздушных Силах.

Количество сбитых враждебных целей
Количество сбитых вражеских целей. Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что российские оккупантаы в ночь на 17 декабря снова атаковали Одесскую область. По его словам, под ударом находились объекты Одесского района.

Добавим, спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что для запуска беспилотников типа Shahed российским оккупантам не нужны специально оборудованные площадки. Они могут быть мобильными.

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