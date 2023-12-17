Ворожа атака вночі — скільки повітряних цілей збила ППО

Сили ППО збивають ворожі повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 17 грудня ворог знову здійснив атаку на Україну. Вночі було випущено 20 донів типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ та Чауда, що в Криму.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Російська армія запустила з окупованої Херсонщини та Криму у бік України крилату ракету "Іскандер-К", керовану авіаційну ракету Х-59. Крім того, було здійснено масовану атаку 20 ударними безпілотниками "шахед" з Приморсько-Ахтарська та Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — зазначили в Повітряних Силах.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі 20 ворожих дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Ліквідація повітряних цілей відбувалася над Одеською, Херсонською, Запорізькою та Хмельницькою областями.

"Крилата ракета "Іскандер-К" – не досягла своєї цілі", — додали в Повітряних Силах.

Кількість збитих ворожих цілей. Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що російські окупанти в ніч проти 17 грудня знову атакували Одеську область. За його словами, під ударом були об’єкти Одеського району.

Додамо, речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що для запуску безпілотників типу Shahed російським окупантам не потрібні спеціально облаштовані майданчики. Вони можуть бути мобільними.