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Россияне сбили свой штурмовик Су-25

17 декабря 2023 21:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне сбили свой штурмовик Су-25
Российский Су-25. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты сбили свой штурмовик Су-25. Это были слаженные действия зенитчиков страны-агрессора.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

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"Вечного полета, брат", — так пишут в российских пабликах.

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Пост в российских пабликах. Фото: скриншот

Олещук отметил, что может уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25. По его словам, это четкие и слаженные действия российских зенитчиков.

"Так держать! Одним оккупантом меньше, и на один шаг ближе к нашей победе!" — добавил Олещук.

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Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, 15 декабря в Курске раздались мощные взрывы. Россияне заявляли о работе противовоздушной обороны.

Также мы писали, что беспилотники ГУР атаковали военный аэродром в Ростовской области. Таким образом, слова российских источников о том, что все дроны были сбиты, не соответствуют действительности.

Добавим, что украинские воины держат оборону на фронте и осуществляют наступательные действия в сторону врага. Потери российских оккупантов в течение суток значительно возросли. Армия РФ понесла потери в личном составе и военной технике.

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