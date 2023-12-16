У ЗСУ показали, як артилерія знищує піхоту та боєприпаси окупантів

Знищення піхоти та боєприпасів російських окупантів українською артилерією. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Ворог продовжує зазнавати масштабних втрат.

Відео роботи української артилерії опублікувала 92 Бригада ім.І.Сірка.

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На відео можна побачити, як українські військові за допомогою артилерії б'ють по російській піхоті та боєприпасам ворога. Внаслідок вибухів ставалися пожежі.

Нагадаємо, начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що російські окупанти перекидають резерви штурмових батальйонів на Куп'янський напрямок. Таким чином, ворог намагається захопити важливий логістичний центр, який може стати плацдармом для наступу на захід України.

Також ми писали, що українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили, зняте на дрон, ексклюзивне відео з місця подій.

Додамо, українські снайпери знищили російських саперів на Куп'янському напрямку. Вони намагалися замінувати ліс.