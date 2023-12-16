У ЗСУ розповіли, навіщо РФ перекидає резерви штурмових батальйонів під Куп'янськ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Начальник служби зав’язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що російські окупанти перекидають резерви штурмових батальйонів на Куп'янський напрямок. Таким чином, ворог намагається захопити важливий логістичний центр, який може стати плацдармом для наступу на захід України.

Про це Володимир Фітьо сказав в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами Фітьо, російські загарбники перекидають під Куп'янськ резерви штурмових батальйонів, щоб компенсувати втрати. Він наголосив, що втрати ворога там достатньо серйозні.

"Зокрема, було ліквідовано 258 росіян та знищено 14 одиниць військової техніки ворога, серед яких три танки. Позавчора, 14 грудня, ЗСУ знищили дев'ять танків та десять БМП", — каже Фітьо.

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що противник активно використовує для наступу як техніку, так і людський ресурс.

"Звичайно техніку більше бережуть, а людський ресурс для них ролі не відіграє. Кидають своїх людей на штурми, розвідку боєм та просто "м'ясні штурми", — розповів він.

Фітьо зазначив, що уся смуга відповідальності угруповування "Хортиця" є активною. За його словами, усюди російські окупанти намагаються атакувати.

Речник повідомив, що на Лиманському напрямку відбито п'ять атак РФ, а на Бахмутському — 18. За його словами, за добу ворог загалом на цих напрямках здійснив 318 обстрілів. Українським військовим вдалося ліквідувати там 109 загарбників за минулу добу.

Нагадаємо, українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили, зняте на дрон, ексклюзивне відео з місця подій.

Також ми писали, що російські окупанти вчора, 15 грудня продовжували наступ поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Там їм вдалося досягти підтверджених успіхів. Таким чином, вони планують оточити Часів Яр, що на Донеччині.