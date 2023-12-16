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В ВСУ рассказали, зачем РФ перебрасывает резервы штурмовых батальонов под Купянск

16 декабря 2023 18:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ рассказали, зачем РФ перебрасывает резервы штурмовых батальонов под Купянск
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник службы по завязям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что российские оккупанты перебрасывают резервы штурмовых батальонов на Купянское направление. Таким образом, враг пытается захватить важный логистический центр, который может стать плацдармом для наступления на запад Украины.

Об этом Владимир Фитьо сказал в эфире телемарафона.

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Ситуация на Купянском направлении

По словам Фитьо, российские захватчики опрокидывают под Купянск резервы штурмовых батальонов, чтобы компенсировать потери. Он подчеркнул, что потери врага там достаточно серьезны.

"В частности, было ликвидировано 258 россиян и уничтожено 14 единиц военной техники врага, среди которых три танка. Позавчера, 14 декабря, ВСУ уничтожили девять танков и десять БМП", — говорит Фитьо.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что противник активно использует для наступления как технику, так и человеческий ресурс.

"Конечно, технику больше берегут, а человеческий ресурс для них роли не играет. Бросают своих людей на штурмы, разведку боем и просто "мясные штурмы", — рассказал он.

Фитьо отметил, что вся полоса ответственности группировки "Хортица" активна. По его словам, всюду российские оккупанты пытаются атаковать.

Спикер сообщил, что на Лиманском направлении отбиты пять атак РФ, а на Бахмутском — 18. По его словам, за сутки враг в общей сложности на этих направлениях совершил 318 обстрелов. Украинским военным удалось ликвидировать там 109 захватчиков за прошедшие сутки.

Напомним, украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили, снятое на дрон, эксклюзивное видео с места событий.

Также мы писали, что российские оккупанты вчера, 15 декабря, продолжали наступление возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Там им удалось добиться подтвержденных успехов. Таким образом, они планируют окружить Часов Яр, Донецкая область.

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