Українські снайпери знищили окупантів, які хотіли замінувати ліс
Українські снайпери знищили російських саперів на Куп'янському напрямку. Вони намагалися замінувати ліс.
Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Знищення окупантів
Дві російські саперні групи планували вночі встановити в лісі інженерні загородження.
"Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери восьмого окремого полку відкрили вогонь і знищили чотирьох окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники щодня завдають потужних ударів по ворогу, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Перемагаючи армію Росії, воїни ЗСУ майстерно використовують чимало зброї, в тому числі — дрони-камікадзе.
Також ми писали, що лише за два тижні українські спецпризначенці СБУ уразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи.
Додамо, з'явилися кадри, на яких група російських солдатів використовує бійців ЗСУ для прикриття під час наступу. Відео зняте з дрона і точне розташування таких дій ворога відоме, але не розголошується.
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