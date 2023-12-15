Українські снайпери знищили окупантів, які хотіли замінувати ліс

Російський окупант, який намагався замінувати ліс на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот з відео

Українські снайпери знищили російських саперів на Куп'янському напрямку. Вони намагалися замінувати ліс.

Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

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Знищення окупантів

Дві російські саперні групи планували вночі встановити в лісі інженерні загородження.

"Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери восьмого окремого полку відкрили вогонь і знищили чотирьох окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники щодня завдають потужних ударів по ворогу, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Перемагаючи армію Росії, воїни ЗСУ майстерно використовують чимало зброї, в тому числі — дрони-камікадзе.

Також ми писали, що лише за два тижні українські спецпризначенці СБУ уразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи.

Додамо, з'явилися кадри, на яких група російських солдатів використовує бійців ЗСУ для прикриття під час наступу. Відео зняте з дрона і точне розташування таких дій ворога відоме, але не розголошується.