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Українські снайпери знищили окупантів, які хотіли замінувати ліс

15 грудня 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські снайпери знищили окупантів, які хотіли замінувати ліс
Російський окупант, який намагався замінувати ліс на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські снайпери знищили російських саперів на Куп'янському напрямку. Вони намагалися замінувати ліс.

Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

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Дві російські саперні групи планували вночі встановити в лісі інженерні загородження. 

"Під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери восьмого окремого полку відкрили вогонь і знищили чотирьох окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники щодня завдають потужних ударів по ворогу, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Перемагаючи армію Росії, воїни ЗСУ майстерно використовують чимало зброї, в тому числі — дрони-камікадзе. 

Також ми писали, що лише за два тижні українські спецпризначенці СБУ уразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту окупантів. Серед них — танки, РЕБ та артилерійські системи. 

Додамо, з'явилися кадри, на яких група російських солдатів використовує бійців ЗСУ для прикриття під час наступу. Відео зняте з дрона і точне розташування таких дій ворога відоме, але не розголошується.

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