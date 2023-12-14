Окупанти прикриваються полоненими ЗСУ під час штурмів — відео

Росіяни прикриваються бійцями ЗСУ. Фото: скриншот з відео Радіо Свобода

З'явилися кадри, на яких група російських солдатів використовує бійців ЗСУ для прикриття під час наступу. Відео зняте з дрона і точне розташування таких дій ворога відоме, але не розголошується.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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За інформацією Радіо Свобода, видання отримало відео, зняте на дрон. На ньому видно, як російські окупанти ведуть вперед українських військовополонених. Натомість солдати РФ ідуть позаду та ведуть обстріл.

"Нам вдалося верифікувати відео і чітко визначити локацію, де відбувалися події. Утім, на прохання самих військових — ми не вказуємо точне місце подій", — вказали у виданні.

Наразі відомо, що це ймовірно були російські війська 234-го десантно-штурмового полку, тому що саме вони ведуть наступ на цій ділянці фронту у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії.

"За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо відео підтвердиться, то це буде пряме порушення Женевських конвенцій", — додали у виданні.

Нагадаємо, штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила вибила ворога з одного з териконів під Горлівкою. Внаслідок бою українські воїни взяли полонених.

Додамо, окупаційні війська кинули своїх солдатів на Авдіївський напрямок без води та їжі та попри обмороження, вони продовжують наступати. Бійці Збройних сил України ліквідовують у колосальних масштабах ворожу піхоту та їх техніку.