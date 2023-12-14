Оккупанты прикрываются пленными ВСУ во время штурмов — видео
Появились кадры, на которых группа русских солдат использует бойцов ВСУ для прикрытия во время наступления. Видео снято с дрона и точное расположение таких действий врага известно, но не распространяется.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Россияне используют бойцов ВСУ для прикрытия во время наступления
По информации Радио Свобода, издание получило видео, снятое на дрон. На нем видно, как российские оккупанты ведут вперед украинских военнопленных. А солдаты РФ идут позади и ведут обстрел.
"Нам удалось верифицировать видео и четко определить локацию, где происходили события. Впрочем, по просьбам самих военных — мы не указываем точное место событий", — указали в издании.
Пока известно, что это вероятно были российские войска 234-го десантно-штурмового полка, потому что именно они ведут наступление на этом участке фронта в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии.
"По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если видео подтвердится, то это будет прямое нарушение Женевских конвенций", — добавили в издании.
Напомним, штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила выбила врага из одного из терриконов под Горловкой. В результате боя украинские воины взяли пленных.
Добавим, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и пищи и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.
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