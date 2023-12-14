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Оккупанты прикрываются пленными ВСУ во время штурмов — видео

14 декабря 2023 00:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты прикрываются пленными ВСУ во время штурмов — видео
Россияне прикрываются бойцами ВСУ. Фото: скриншот с видео Радио Свобода
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Появились кадры, на которых группа русских солдат использует бойцов ВСУ для прикрытия во время наступления. Видео снято с дрона и точное расположение таких действий врага известно, но не распространяется.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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По информации Радио Свобода, издание получило видео, снятое на дрон. На нем видно, как российские оккупанты ведут вперед украинских военнопленных. А солдаты РФ идут позади и ведут обстрел.

"Нам удалось верифицировать видео и четко определить локацию, где происходили события. Впрочем, по просьбам самих военных — мы не указываем точное место событий", — указали в издании.

Пока известно, что это вероятно были российские войска 234-го десантно-штурмового полка, потому что именно они ведут наступление на этом участке фронта в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии.

"По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если видео подтвердится, то это будет прямое нарушение Женевских конвенций", — добавили в издании.

Напомним, штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила выбила врага из одного из терриконов под Горловкой. В результате боя украинские воины взяли пленных.

Добавим, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и пищи и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.

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