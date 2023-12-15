Украинские снайперы уничтожили оккупантов, которые хотели заминировать лес
Украинские снайперы уничтожили российских саперов на Купянском направлении. Они пытались заминировать лес.
Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.
Уничтожение оккупантов
Две российские саперные группы планировали ночью установить в лесу инженерные заграждения.
"Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы восьмого отдельного полка открыли огонь и уничтожили четырех оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники ежедневно наносят мощные удары по врагу, защищая нашу страну от российских захватчиков. Побеждая армию России, воины ВСУ мастерски используют немало оружия, в том числе дроны-камикадзе.
Также мы писали, что только через две недели украинские спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта оккупантов. Среди них — танки, РЭБ и артиллерийские системы.
Добавим, появились кадры, на которых группа российских солдат использует бойцов ВСУ для прикрытия во время наступления. Видео снято с дрона и точное расположение таких действий врага известно, но не разглашается.
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