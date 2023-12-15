Украинские снайперы уничтожили оккупантов, которые хотели заминировать лес

Российский оккупант, который пытался заминировать лес на Купянском направлении. Фото: скриншот из видео

Украинские снайперы уничтожили российских саперов на Купянском направлении. Они пытались заминировать лес.

Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

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Две российские саперные группы планировали ночью установить в лесу инженерные заграждения.

"Во время ночного наблюдения на Купянском направлении снайперы восьмого отдельного полка открыли огонь и уничтожили четырех оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники ежедневно наносят мощные удары по врагу, защищая нашу страну от российских захватчиков. Побеждая армию России, воины ВСУ мастерски используют немало оружия, в том числе дроны-камикадзе.

Также мы писали, что только через две недели украинские спецназовцы СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта оккупантов. Среди них — танки, РЭБ и артиллерийские системы.

Добавим, появились кадры, на которых группа российских солдат использует бойцов ВСУ для прикрытия во время наступления. Видео снято с дрона и точное расположение таких действий врага известно, но не разглашается.