Точно в ціль — в ЗСУ показали майстерне керування дронами-камікадзе

Боєць ЗСУ приймає дрон-камікадзе. Фото: скриншот

Українські захисники щодня завдають потужних ударів по ворогу, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Перемагаючи армію Росії, воїни ЗСУ майстерно використовують чимало зброї, в тому числі — дрони-камікадзе.

Відео ювелірної роботи бійців 117-ї окремої механізованої бригади показали у Стратегічному командуванні ЗСУ.

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На опублікованому відео видно, що завдяки майстерності українських операторів, безпілотники успішно нищать окупантів навіть у бліндажах та індивідуальних окопах.

"Воїни 117-ї ОМБр демонструють майстерне управління ударними безпілотними авіакомплексами та влучно бʼють по цілях", — пишаються роботою українських оборонців у СтратКомі.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, що лише за два тижні українські спецпризначенці ЦСО СБУ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту російської армії.

А нещодавно з'явилися кадри, на яких загін ЗС РФ використовує бійців ЗСУ для прикриття під час наступу.

Натомість штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила розгромила угрупування російських військ та бойовиків ДНР, і зайняла один з териконів під Горлівкою на Донеччині.