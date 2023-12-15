Точно в ціль — в ЗСУ показали майстерне керування дронами-камікадзе
Українські захисники щодня завдають потужних ударів по ворогу, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Перемагаючи армію Росії, воїни ЗСУ майстерно використовують чимало зброї, в тому числі — дрони-камікадзе.
Відео ювелірної роботи бійців 117-ї окремої механізованої бригади показали у Стратегічному командуванні ЗСУ.
Без промаху
На опублікованому відео видно, що завдяки майстерності українських операторів, безпілотники успішно нищать окупантів навіть у бліндажах та індивідуальних окопах.
"Воїни 117-ї ОМБр демонструють майстерне управління ударними безпілотними авіакомплексами та влучно бʼють по цілях", — пишаються роботою українських оборонців у СтратКомі.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, що лише за два тижні українські спецпризначенці ЦСО СБУ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту російської армії.
А нещодавно з'явилися кадри, на яких загін ЗС РФ використовує бійців ЗСУ для прикриття під час наступу.
Натомість штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила розгромила угрупування російських військ та бойовиків ДНР, і зайняла один з териконів під Горлівкою на Донеччині.
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