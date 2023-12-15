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Точно в цель – в ВСУ показали мастерское управление дронами-камикадзе

15 декабря 2023 00:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Точно в цель – в ВСУ показали мастерское управление дронами-камикадзе
Боец ВСУ принимает дрон-камикадзе. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские защитники ежедневно наносят мощные удары по врагу, защищая нашу страну от российских захватчиков. Побеждая армию России, воины ВСУ мастерски используют немало оружия, в том числе дроны-камикадзе.

Видео ювелирной работы бойцов 117-й отдельной механизированной бригады показали в Стратегическом командовании ВСУ.

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На опубликованном видео видно, что благодаря мастерству украинских операторов беспилотники успешно уничтожают оккупантов даже в блиндажах и индивидуальных окопах.

"Воины 117-й ОМБр демонстрируют мастерское управление ударными беспилотными авиакомплексами и метко бьют по целям", — гордятся работой украинских защитников в СтратКоме.

Война в Украине — последние новости

Напомним, что всего за две недели украинские спецназовцы ЦСО СБУ поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта российской армии.

А недавно появились кадры, на которых отряд ВС РФ использует бойцов ВСУ для прикрытия во время наступления.

В то же время штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила разгромила группировку российских войск и боевиков ДНР, и заняла один из терриконов под Горловкой Донецкой области.

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